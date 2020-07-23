في سطو مسلح..مقتل شاب من قبل مسلحين في تاجوراء

في سطو مسلح..مقتل شاب من قبل مسلحين في تاجوراء

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس أن منطقة تاجوراء في طرابلس شهدت اليوم مقتل الشاب نورالدين محمد أرزيق من سكان المنطقة بعد تعرضه لسطو مسلح.

وأضاف المصدر أن الشاب أرزيق وحيد أهله ويشهد له بالخلق والاحترام، مؤكدًا أن المسلحين اعترضوه في الصباح الساعة العاشرة في جزيرة سبان بتاجوراء وقاموا بسرقة سيارته بقوة السلاح.

وكانت مدينة مصراتة شهدت خلال اليومين الماضيين مقتل اثنين من سكان المدينة في حادثين منفصلين نتيجة أعمال سطو وسرقة قام بها مسلحون خارجون عن القانون.