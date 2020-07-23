“صرخة حق”.. معرض صور لأبطال ضحوا بأنفسهم ضد الإرهاب

أخبار ليبيا24-خاصّ

مئات الصور احتضنها معرض “صرخة حق” بمدرسة الشهيد أمحمد المقريف بحي الصابري ببنغازي لأبطال ضحوا بأنفسهم بكل شجاعة من أجل إنقاذ الوطن من جماعات الإرهاب التي أرادت استباحة دماء الليبيين وفرض الفوضى في بلادهم.

يقام المعرض برعاية إدارة التوجيه المعنوي فرع بنغازي ورئاسة الأركان الجوية بالجيش الوطني الليبي.

وافتتح المعرض رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي، الفريق صقر الجروشي، في حضور رئيس أركان الدفاع الجوي، ورئيس أركان حرس الحدود، ومدير إدارة المراسم العسكرية، إضافة إلى مدير إدارة التوجيه المعنوي.

وقال الجروشي، “إن عملية الكرامة عندما بدأت كانت بإمكانيات بسيطة وعدد قليل من الضباط والجنود الذين كتب الله لهم النصر على قوى الإرهاب التي كانت تسيطر على مفاصل الدولة”.

وبدوره حي مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، في كلمة، الليبيين وقيادة الجيش الوطني لقيادتهم للمعركة التاريخية الطاحنة ضد الإرهاب، من أجل تطهير البلاد من براثنه.

ويشمل المعرض صورًا لمئات من جنود وحدات الجيش الوطني بكافة وحداته الجوية، البحرية، والبرية، إضافة إلى أفراد الأمن والقوات المساندة الذين وهبوا حياتهم لاجتثاث الإرهاب من ليبيا.

وانطلق المعرض يوم الثلاثاء 21 يوليو وسيستمر إلى يوم 28 يوليو الجاري وستكون أبوابه مفتوحة أمام الزوار خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

كما يضم المعرض صورًا لضحايا اغتيالات وخطف التنظيمات الإرهابية، التي لم يكن لها أي هدف سوى استباحة الدم الليبي وبث الفتن والرعب في القلوب.

ويحمل المعرض دلالات تؤكد على حجم التضحيات التي قدّمها الليبيون دفاعًا عن كرامتهم وأنفسهم وأرضهم ضد جماعات الإرهاب والتطرف، التي أرادت احتلال بلادهم.

ويظهر المعرض، صور متعددة لوجوه لا يمكن محوها من ذاكرة الليبيين، ممن كان الصمود عنوانها والتضحية شعارهم، ومقاتلون أبطال ضحوا بأنفسهم في المعارك التي خاضوها في بنغازي من القوارشة إلى بوعطني وبنينا والصابري والليثي ووسط البلاد وقنفودة وغيرها الكثير، لاجتثاث الإرهاب؛ فكانت دماؤهم سدًا منيعًا أمام موجة الإرهاب.

وتبين الصور، المعروضة على الجدران قصصا تعيد إلى الأذهان ملاحم البطولة التي لا تعد ولا تحصي، التي سطرها الليبيون من الجيش والأمن والقوات المساندة من المدنيين في محاربتهم للتنظيمات الإرهابية التي تسللت إلى بلادهم لتحويلها لإمارة إرهابية تهدد المنطقة برمتها والعالم.

كما يبرز المعرض، صور تظهر مشاهد الآثار الناجمة للتفجيرات الإرهابية التي لحقت بالمباني العامة والخاصة، والتي من بينها آثار الدمار التي لحقت بمراكز الشرطة التابعة للداخلية، لكن الأجمل هو إظهار صور إعمارها من جديد.

ويؤكد المعرض أن الليبيين لم ولن ينسوا حجم التضحيات التي قدّموها في مواجهة الإرهابيين الذين وجهوا آلة العنف والدمار لتدمير بلادهم وتحويلها إلى مستنقع مليء بالدماء.

ويؤكد المعرض، إن ليبيا بشعبها الصامد أقوى من كل التنظيمات الإرهابية، ومؤامراتها، وإن الإرهاب لا مكان له على أرضها، وإن قصص الأبطال لم تنته عند هذا الحد بل مازال هناك الكثير.