صالح يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة توزيع العائدات النفط بشكل عادل بين الليبيين

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي.

جاء خلال اتصال هاتفي جرى أمس الأربعاء بين عقيلة صالح والسفير الأمريكي بحثا فيه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم.

وتناول الاتصال سبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وضرورة ايجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد.

كما أكد الطرفين على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكري وبضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.