شفاء 26 مصاب بكورونا من مدينة أجدابيا

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا أمس الأربعاء عن شفاء كل الحالات السابقة بفيروس كورونا في المدينة في أقسام العزل وعددها 26 حالة.

واأشارت اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن آخر حالتي شفاء سجلت يوم أمس الأربعاء في قسم العزل في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي.