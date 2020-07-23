شفاء 26 مصاب بكورونا من مدينة أجدابيا
أخبار ليليا24
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا أمس الأربعاء عن شفاء كل الحالات السابقة بفيروس كورونا في المدينة في أقسام العزل وعددها 26 حالة.
واأشارت اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن آخر حالتي شفاء سجلت يوم أمس الأربعاء في قسم العزل في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي.
وتابعت اللجنة في بيان لها أن حالات الشفاء لا تعني بأن الأمر قد انتهى وأن الخطر قد زال، مؤكدة أنه في أي لحظة قد تظهر إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة أن الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية غير معلوم بسبب نقص السوابات الخاصة بالعينات ونفاذ مواد التشغيل للأجهزة الخاصه بالكشف وهو السبب في عدم ظهور حالات جديدة في المنطقة.
ونبهت اللجنة من أسمتهم بالمستهترين بالوضع ومن يتعاملون بسخرية واستهزاء واستهتار ولامبالاه ويطعنون في نتائج التحاليل الموجبة أو حالات الشفاء المؤكدة بأن الأمر أكثر من جدي وأن كل شيء موثق بشكل علمي.