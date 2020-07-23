تسجيل أول حالة كورونا في مدينة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق عدنان بودية اليوم الخميس لـ”أخبار ليبيا24″، تم تسجيل أول حالة كورونا في المدينة.

واضاف بودية أن الحالة لسيدة ليبية عمرها 70 عاماً مقيمة في طبرق ولم تسافر أو تغادر منها، لافتا إلى أن الحالة كانت تشتكي من التهابات صدرية، وتم إجراء التحاليل الأولية ومختبر بنغازي هو من اكتشف الحالة بأنها موجبة.

وأوضح عضو اللجنة أنه تم وضع الحالة في قسم العزل وحالياً يقوم الأطباء بالإجراءات الطبية اللازمة وسيتم نقل الحالة إلى قسم الحجر الصحي بمنطقة كروم الخيل غرب طبرق.

وأكد بودية أن وضع الحالة صحياً مستقر، مشيرًا إلى أنهم قاموا بأخذ كل المعلومات اللازمة حول هذه السيدة وعن كل حركاتها ومخالطاتها لأي شخص بما فيهم الأطباء المخالطين وسيتم وضعهم في الحجر الصحي.

وقال عضو اللجنة :”نتخوف من انتشار سريع لفيروس كورونا في طبرق بعد اكتشاف هذه الحالة، وندعو كل المواطنين للمزيد من الوعي لأن الاستهتار هو من أكبر أسباب انتشار هذا الفيروس”.