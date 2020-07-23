تأكيد أمريكي لدعم عملية انتخابية في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الخميس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة تبرز ما تمّ من استعدادات جيدة لها في ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان، السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جوشوا هاريس عقدا هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام بلادهم بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة.

وأوضحت، أنه في 20 يوليو، عقد القائم بالأعمال هاريس اجتماعا افتراضيا عن بُعد مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية، مزوّدة بالموارد المناسبة وقادرة على الوفاء بولايتها الحيوية المتمثلة في تمكين الليبيين من اختيار قادتهم بكلّ حريّة.

وتابعت، في 22 يوليو، عقد السفير نورلاند اجتماعًا افتراضيًا عن بُعد مع السفير دانييل روبنستين، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها الحكومة الأمريكية في ليبيا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت، كما عقد القائم بالأعمال هاريس في 22 يوليو أيضًا مائدة مستديرة افتراضية عن بُعد مع شركاء الأمريكية للتنمية الدولية، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين الأمريكية، لمناقشة برامج رفع القدرة الفنية للمؤسسات الانتخابية.