بوريل يجري اتصالا مع السراج بوريل: يجب علينا العمل معًا لإنهاء الصراع في ليبيا في إطار عملية برلين

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ ​جوزيف بوريل​، اليوم الخميس، عن اجرائه اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بشأن خفض التصعيد العسكري حول سرت والجفرة واستئناف عملية تصدير النفط.

وقال بوريل، في تغريدة على تويتر، “تحدثت مع رئيس الوزراء الليبي السراج. لا يزال خفض التصعيد حول سرت-الجفرة والاتفاق على وقف إطلاق نار موثوق به والاستئناف العاجل لإنتاج النفط من الأولويات المشتركة”.

وأضاف، “يجب علينا العمل معًا في إطار عملية برلين لإنهاء الصراع مع التزام حقيقي من جميع الأطراف لإنقاذ وحدة ليبيا”.