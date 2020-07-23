بنغازي تحتضن مهرجان الريم للرياضات البحرية والشاطئية فعاليات المهرجان سيكون على فترتين صباحية ومسائية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يستعد الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي لتنظيم مهرجان “الريم” للرياضات البحرية والشاطئية يوم السبت المقبل بمصيف الجوهرة بمنطقة قنفودة .

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمهرجان خالد الورشفاني أن فعاليات المهرجان سيكون على فترتين صباحية ومسائية .

وأشار الورشفاني – لأخبار ليبيا 24 – إلى أن الفترة الصباحية ستقام خلالها منافسات في لعبة السباحة لجميع الفئات .

وعن الفترة المسائية، قال ستتضمن استعراضات في لعبة الكاراتية وسباق للجري لنادي برنيق واستعراضات للدراجات الجبلية لنادي بنغازي التخصصي .



وتابع ضمن فعاليات المهرجان ستقام بطولة للرماية بالخرطوش واستعراضات في العاب الكيك بوكسنغ والتيكواندو .

هذا وستشارك الأكاديمية الدولية للرياضة بعروض عروض قتالية وعروض في لعبة الجمباز .