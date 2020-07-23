الوطنية للنفط: صنع الله ناقش مع وزير الطاقة الإماراتي مسألة قفل النفط

أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، ناقش مع وزير الطاقة الاماراتي، سهيل المزروعي، يوم الأربعاء، إقفال النفط في ليبيا، بالإضافة إلى تواجد قوات “مرتزقة أجنبية” في المنشآت النفطية الليبية.

وأضافت المؤسسة، على تويتر، إن صنع الله جدد التأكيد على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والتزامها الثابت بالمصلحة الوطنية، ورغبتها في إنهاء الإقفالات في أقرب فرصة ممكنة، وأملها في تجنب التصعيد العسكري في خليج سرت”.