الغرياني: يجب ملاحقة المشايخ الذين طلبوا تدخل القوات المصرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات



استنكر المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، ما قام به مشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية من التوجه إلى مصر لطلب تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقواته المسلحة، معتبرًا أنه غزو لليبيا، مؤكدًا أن ما قاموا به مؤامرة يجب أن يُلاحقوا بسببها.

الغرياني قال – خلال لقائه الأسبوعي لبرنامج الإسلام والحياة عبر قناة التناصح الداهمة للجماعات الإرهابية – “هؤلاء معروفون بالاسم، وما قاموا به مسرحية هزلية استجاب لها السيسي، عبر برلمانه الذي أعطاه التفويض لغزو ليبيا”.

وهاجم القائلين بعدم جدوى ملاحقة المشايخ بحجة غياب الأمن، مؤكدًا أن هذا لا ينبغي أن يصدر من صاحب مسؤولية، وأن القاضي النائب العام وكل مسؤول يجب عليه أن يفعل مستطاعه، وأن هذا ما يبرئ به ذمته أمام الله، مشيرًا إلى أن الأحكام التي ستصدر ضدهم حتى لو لم تنفذ الآن، فإنها لابد سيأتي يوم وتُنفذ، وهذا ما يجب النظر إليه بحيث يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه الانحراف، على حد قوله.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من شيوخ وأعيان القبائل الليبية، لإيجاد حلول للأزمة الليبية التي تتفاقم جراء التغول التركي الداعم لحكومة الوفاق.