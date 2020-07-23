الغرياني: على الثوار التمسك بمعايير اختيار المناصب السيادية الغرياني يزعم أن هذه المعايير ستنقذ البلد من ويلات الحروب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، المؤتمر الأول الذي عقده ما يسمى بـ “ثوار فبراير”، بمنطقة جنزور، لتفعيل قانون “الحرس الوطني”، الذي يجمعهم مع مليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيًا، في جسم واحد موازي للمؤسسة العسكرية بالبلاد، أسوة بالحرس الثوري الإيراني.

الغرياني شدد – خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية مساء أمس الأربعاء – على أهمية التمسك بهذا القانون وعدم التنازل عنه، موضحًا أنه في غاية الأهمية حتى يتمكن الثوار من المشاركة في بناء الدولة المدنية، حسب ادعائه.

وقال “هذا المؤتمر الذي عقد بجنزور المجاهدة اليوم، دُعى إليه كل المكونات في الدولة”، مشيرًا إلى أن الملتقى ناقش عدة بنود وفقرات منها الفقرة التي وصفها بـ “المهمة”، وهى فقرة “المعايير التي ينبغي من خلالها اختيار المناصب السيادية والوزارية بالدولة”.

وادعى الغرياني المعروف بالازدواجية والمواقف المتبدلة على حسب أهوائه ومصالحه الخاصة، أنها معايير فيها عدل وإنصاف ونظرة حقيقية للنهوض بالبلاد، آملًا من المسؤولين أن يأخذوها بعين الاعتبار.

وتابع “أطلب من أهل فبراير الذين شاركوا بالملتقي أن يتمسكوا بهذا البند بقوة ولا يتساهلوا بالتنازل عنه أبدًا؛ حيث أن هذه المعايير هي التي تنقذ البلد إذا كانوا يريدون للبلد أن تقوم ويجنبوها ويلات الحروب والمآسي والمعاناة والشدة والكرب التي تشهدها الآن”.

وطالب مفتي الجماعات الإرهابية، في ختام مباركته، عامة الناس ومن وصفهم بـ “الأحرار”، والمهتمين من السياسيين والنخب التي تحرص على البلد وكل من يحب وطنه، أن يدعموا بقوة هذه المعايير ويتمسكوا بها ويقدموا الدعم للمطالبين بها.

يشار إلى أن المؤتمر الأول لما يسمى بـ “ثوار طرابلس”، الذي أقيم في وقت سابق، بذريعة ما أسموه “الدفاع عن مدنية الدولة الليبية”، أعلنوا فيه عن اتفاقهم على 12 بندًا، أبرزها “تفعيل قانون الحرس الوطني، وتسمية المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي، وإنشاء قوات تسمى بالمهام الخاصة، إضافة إلى تفعيل هيئة النزاهة ومطابقة المعايير الخاصة بتولي المناصب في الدولة.