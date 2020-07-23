السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليوناني تطورات القضية الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تطورات الأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط، بحسب تصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأوضح راضي، أن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس المصري ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مؤكدا أهمية العمل على العودة الي المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

كما تم تناول الاتصال سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان.

حيث تم التوافق على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.