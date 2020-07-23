الاستعداد لعودة النشاط الرياضي بميدان أبوستة للفروسية

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ناقش رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق اليوم الخميس مع المهندس نورالدين الكريكشي المدير التنفيذي لميدان أبوستة للفروسية إجراءات تهيئة الميدان لاستقبال المرتادين والزائرين.

وكانت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا قد وافقت على استئناف النشاط الرياضي في مضمار أبوستة بشرط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأكد جمال الزروق على ضرورة الإسراع في صيانة الميدان في الوقت المحدد، مشددًا على اتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المترددين على الميدان.

وأوضح نور الدين الكريكشي في تصريحات صحفية أن اللجنة الأولمبية حرصت على تهيئة الميدان الذي يحتاج لصيانة سريعة لبعض مرافقه حيث تأثرت والمرافق نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتوقف شبكة المياه خلال الأشهر الماضية.

وتابع الكريكشي تم التعاقد مع إحدى الشركات لإعادة تعشيب الأرضية وترميم بعض المرافق الخدمية والتي ستكون جاهزة خلال عشرون يوما لاستقبال المزاولين للرياضة.