اتفاق بين السراج وأردوغان على منح تركيا ودائع بـ 8 مليارات دولار الودائع ستبقى في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أي فوائد أو تكاليف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، على منح تركيا ودائع بقيمة 8 مليارات دولار، حيث ستبقى تلك الودائع في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أي فوائد أو تكاليف عليها.

ووفق فضائية “مداد نيوز”، تم توجيه تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا كما تم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا في عهد القائد الشهيد معمر القذافي بتعويضات قد تصل قيمتها لنحو ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت “مداد نيوز”، أن الودائع الليبية التي حصلت عليها تركيا ستستخدم لسد العجز المتفاقم في البلاد والعمل على استقرار الليرة وحماية الاقتصاد التركي، حيث ستُمثل الودائع مرحلة جني أردوغان لثمار التدخل العسكري التركي وإرسال المرتزقة إلى ليبيا بجانب العقود التي حصلت عليها الشركات التركية بدعوى إعادة الإعمار والتي تصل قيمتها حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، أكد أن إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي، تخص مصرف ليبيا المركزي، وتقوم هذه الإدارة بمتابعة الحسابات والاحتياطات، بتعليمات من المحافظ المُقال الصديق الكبير.