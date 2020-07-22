نجاح عملية دقيقة لسيدة حامل بمركز بنغازي الطبي

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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمركز بنغازي الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة تمكن من خلالها استئصال كيس داخل الكلى لسيدة حامل.

وقال استشاري جراحة المسالك البولية طارق الضراط العملية أجريت لسيدة تبلغ 40 عاماً، كانت تعاني من كيس داخل الكلى أثناء الحمل بحجم كبير جداً يبلغ 14سنتمتر تقريباً.

وتابع الضراط – بحسب المركز الإعلامي في المركز الطبي – كان الكيس يغطي مجال الكلى بالكامل ، تم إجراء الفحوصات الطبية لها عن طريق الرنين المغناطيسي تفادياً لإشعاع الصور المقطعية كون الحالة حامل.

و عن تفاصيل الجراحة قال الاستشاري :”أظهرت الفحوصات والرنين المغناطيسي أن الكيس عبارة عن ورم في الكلى بحجم 14سنتمتر، وعليه تم إجراء العملية القيصرية للسيدة وأنجبت طفلة منذ 10 أيام مضت”.

وأشار الضراط إلى أنه تم إجراء العملية أمس الثلاثاء باستئصال الكلى بالكامل والغدة جار الكلوية بالإضافة لبعض العُقد اللمفاوية، وتكللت العملية بنجاح.