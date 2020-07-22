نافية إرسال عناصر إلى ليبيا .. الصومال: قواتنا ليست مرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت دولة الصومال، اليوم الأربعاء، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية وعربية، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا؛ بترتيبات تركية للوقوف إلى جانب حكومة الوفاق في حربها على تخوم سرت والجفرة، ضمن معارك طرابلس التي انطلقت بالرابع من أبريل 2019م.

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، في تصريح إذاعي، نقلته “TRT– عربي”، “حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا”، مُضيفًا “القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة”.

وأكد الوزير الصومالي، أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص “كاذب ولا أساس له من الصحة”، نافيًا أيضًا “صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا”.

وكانت تقارير إعلامية تم تداولها على نطاق واسع، الثلاثاء الماضي، أفادت بأن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لقطر الأحد الماضي، وعقده مباحثات مع حاكم الدوحة تميم بن حمد، هدفها دراسة استبدال المرتزقة السوريين الذين ترسلهم أنقرة لدعم مليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، بمرتزقة من جنسيات أخرى.

ورجحت التقارير أن تكون المرتزقة الجدد من الجنسية الصومالية، حيث كانت الدوحة دائمًا قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.