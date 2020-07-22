مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى الهواري تكشف عدد حالات كورونا

أخبار ليبيا24

كشفت مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى الهواري العام بنغازي الطبيبة فدوى الصور أمس الثلاثاء أن من إجمالي 56 حالة دخول لمرضى كورونا في الهواري مابين حالات الأقسام الإيوائية أو العناية الفائقة سجلت 52 حالة شفاء.

وأشارت الصور في منشور لها أن حالات الدخول لمستشفى الهواري سجلت منذ أبريل الماضي وحتى تاريخ هذا الشهر.

وتابعت مدير إدارة الشؤون الطبية أن مستشفى الهواري سجل حالة وفاة واحدة وسبب الوفاة المباشر كان لأمراض قلبية وجراحية مزمنة.

وعن الحالات المتواجدة حاليا بقسم العزل بمستشفى الهواري قالت :”تتواجد حاليا 3 حالات وهم بحالة صحية مستقرة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن أمس الثلاثاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغت 2088 حالة منها 1955 حالة نشطة فيما تعافت 479 حالة وسجلت 50 حالة وفاة.