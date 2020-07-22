محلل سياسي : أردوغان يعاني عدة أمراض نفسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إنّ الرئيس التركي رجب أردوغان غير متزن ويعاني من “البارانويا”، و”النرجسية”، لافتًا إلى أنه يتوجس خيفة ممن ليسوا من أفراد عائلته أو شيعته، بحسب ما تعكس قراراته وطبيعة علاقاته، مؤكدًا أن السياسة القومية الإسلامية لأردوغان وحلفائه القوميين، أدت إلى تشويه صورة كل من؛ الإسلام وتركيا؛ دولةً وشعباً، بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

عبيد الله لفت ، في مقابلة لموقع “حفريات” إلى أن الرئيس التركي يعاني من عدة أمراض نفسية، كشفت عن نفسها في قراراته وسياسته الداخلية والخارجية، من بينها النرجسية؛ حيث يرى نفسه الأجدر بقيادة العالم الإسلامي، والرجل الكفء الذي لم تنجب تركيا مثله، بعد أتاتورك.

وأضاف “علاوة على ذلك، يعاني أردوغان من مرض جنون الارتياب؛ فمنذ اللحظة التي وضع قدمه فيها في سدة رئاسة الوزراء، لازمته ذكرى الانقلابات العسكرية التي عرفتها تركيا، رغم تعاون الجيش الوثيق معه للانتقال إلى دولة ديمقراطية”.

وأكد المحلّل التركي، “مرض الارتياب عند أردوغان أدّى إلى القطيعة بين المؤسسات العريقة في الدولة، وعدم الاستفادة من تجارب الموظفين المخضرمين السابقين، إلى جانب الحرمان من الكوادر ذات الكفاءة والمؤهلة في الوقت الراهن والمستقبل”.

ورأى أنّ ارتياب أردوغان من الشخصيات المؤهلة والقديرة، دفعه إلى التخلص من كبار جنرالات الجيش المخضرمين، وكبار المسؤولين، وحتى رفاق دربه في حزب العدالة والتنمية، ومنهم: عبد الله جول، وأحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، واستبدالهم بشخصيات ضعيفة، لا تهتم بالحفاظ على استقلال وظيفتها، مثل رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، الذي استغله أردوغان كقطعة ديكور في مشهد المسرح الديمقراطي.

وأضاف عبيد الله “ترتب على ذلك غياب الأفق والعمق والإستراتيجي، في السياسة الخارجية على وجه الخصوص، مما تمخض عنه خروج تركيا عن إطار القانون الدولي، في تحركاتها ومبادراتها في المنطقة، كما يحدث في سوريا وليبيا، ومن ذلك؛ الاتفاقية الباطلة لترسيم الحدود مع حكومة الوفاق غير الشرعية، عام 2019م، والتي خالفت القوانين، والمواثيق الدولية، وحتى اتفاق الصخيرات، الذي تستند إليه حكومة الوفاق لتبرير شرعيتها”.

وأردف “التدخلات المباشرة، وغير المباشرة، في الشؤون الداخلية لجميع دول المنطقة، وعلى رأسها مصر وليبيا والسعودية، أيقظت حفيظة دول المنطقة وشعوبها إزاء عودة الأطماع التوسعية العثمانية التركية، وأثارت كراهية غير مسبوقة في العالمين، العربي والإسلامي، تجاه تركيا”.

المحلل التركي، أشار إلى تناقضات المواقف التركية، قائلاً “هناك تصريحات متناقضة، صدرت عن وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة في تركيا، بشأن العلاقات مع مصر، في شهر يونيو الماضي؛ حيث دعا وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو إلى الحوار مع القاهرة، ولم يكد يمضي أسبوعان، حتى خرج ياسين أقطاي، مستشار الرئيس أردوغان، بتصريحات حادّة ضدّ مصر ودول عربية أخرى، وهو ما أثار حيرة المراقبين، بسبب تخبّط السياسة الخارجية التركية، وانعدام الكفاءة واللياقة داخل أكبر مؤسستين تتحدثان باسم الشعب التركي”.