عبير موسي : برلمان تونس أصبح حاضنة للإرهاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجمت النائبة التونسية عبير موسى، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، موضحة أن استمراره على رأس البرلمان خطر على تونس.

موسى ذكرت، في كلمة لها، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن برلمان تونس أصبح حاضنة للإرهاب.

وأردفت أن الإخوان يستحقون الميدالية الذهبية في الكذب، وهو مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا، موضحة أن البرلمان التونسي أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين.

يذكر أن مكتب مجلس النواب التونسي، أرجأ الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان الغنوشي من اليوم الأربعاء إلى غدًا الخميس.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.