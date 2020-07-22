زاخاروفا: من حق الليبيين التمتع بثروات بلادهم بشكل متساوٍ

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أكّدت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على إن من حق الشعب الليبي التمتع بثروات بلاده من خلال الحصول على فرص متساوية وعادلة من عائدات النفط، مشيرة إلى أن سيطرة المصرف المركزي، الذي تديره حكومة الوفاق، على الإيرادات حرم معظم سكان مناطق النفط منها.

وقالت زاخاروفا، في معرض إجابتها على سؤال حول تعليق صادرات النفط الليبية، خلال مؤتمر صحفي الأحد، “اعتقادنا الأساسي هو أن النفط المنتج في ليبيا هو كنز وطني لكل الشعب الليبي. هذا، على وجه الخصوص، ومنصوص عليه في الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في يناير 2020، وكذلك في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510، الذي أيد استنتاجات مؤتمر برلين”.

وأضافت، “لكن حتى وقت قريب، تراكمت عائدات صادرات النفط في مصرف ليبيا المركزي، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، وعلى الرغم من أن معظم حقول النفط تقع في شرق البلاد، فقد حُرم سكان تلك المنطقة من فرصة استخدام الأموال المكتسبة من مبيعات النفط”. وتابعت، “أثار هذا الوضع غير الطبيعي في نهاية المطاف تعليق صادرات النفط الليبية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، “يجب على الليبيين إدارة مواردهم الطبيعية دون أي تدخل خارجي، ولكل ولاية من المقاطعات التاريخية الثلاث للبلاد- طرابلس، برقة وفزان – الحق في الحصول على فرص متساوية للحصول على دخل من استخدام موارد النفط الليبية”.

وأضافت، “مع ذلك، يجب تهيئة الظروف المناسبة لذلك، أولاً وقبل كل شيء، ويجب على المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز وإيراداتها استئناف العمل المنسق”.

وقالت، “أشير في المقام الأول إلى أن مؤسسة النفط الوطنية الليبية والبنك المركزي، يجب عليهما أن تضمنا التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز”.