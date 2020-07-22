تعادل الأهلي طرابلس ومختلط أندية مصراتة وديا

اللقاء شهد مشاركة اللاعب محمد نشنوش ومحمد الغنودي ومحمد عادل

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أخبار ليبيا 24 – خاص 

احتضن ملعب الفئات السنية بنادي الأهلي طرابلس أمس الثلاثاء لقاء ودي جمع الأهلي طرابلس، و مختلط لاعبي أندية مصراتة .

وانتهى اللقاء الودي بالتعادل بثلاثة أهداف لكى الفريقين، وشهد مشاركة عدد من الأسماء أبرزها محمد نشنوش، ومحمد الغنودي، ومحمد عادل .

وكانت الأندية الرياضية قد علقت أنشطتها الرياضية عقب تفشي وباء كورونا .

هذا وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم في الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدًا مبدئيا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز .

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