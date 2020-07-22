تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في برج الأمل
أخبار ليبيا24
أعلن مدير برج الأمل في مركز بنغازي آلطبي الدكتور فادي فرطاس أمس الثلاثاء عن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا .
وأوضح فرطاس، أن الحالات الـ 3 غادرت البرج وحالتها الصحية ممتازة، منوها أن الحالات التي شفيت هي لرجلين وسيدة، من الحالات المؤكدة التي كانت في قسم العزل ( الكلى سابقا ).
وأشار مدير برج الأمل إلى تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا لثلاث سيدات و رجل تم دخولهم إلى قسم الحجر في برج الأمل كحالات اشتباه وبعد خروج نتائج المسحة الأنفية تم نقلهم إلى قسم العزل.
وكشف فرطاس عن تسجيل حالة وفاة لمريض من مدينة أجدابيا، وكانت نتائج الحالة سالبة فتم تسليم الجثمان إلى أهل المتوفى لدفنه، وكانت وفاة طبيعية لرجل عمره 48 سنة توفي نتيجة سيولة عالية و نزيف مستمر.
وعن العدد الكلي داخل البرج ، قال توجد ثمانية حالات مرضية، بالاضافة إلى ثلاث حالات عناية فائقة وست حالات مؤكدة بقسم العزل للحالات الموجبة.