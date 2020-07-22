تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في برج الأمل

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أعلن مدير برج الأمل في مركز بنغازي آلطبي الدكتور فادي فرطاس أمس الثلاثاء عن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا .

وأوضح فرطاس، أن الحالات الـ 3 غادرت البرج وحالتها الصحية ممتازة، منوها أن الحالات التي شفيت هي لرجلين وسيدة، من الحالات المؤكدة التي كانت في قسم العزل ( الكلى سابقا ).

وأشار مدير برج الأمل إلى تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا لثلاث سيدات و رجل تم دخولهم إلى قسم الحجر في برج الأمل كحالات اشتباه وبعد خروج نتائج المسحة الأنفية تم نقلهم إلى قسم العزل.