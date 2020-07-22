تسجيل أول حالة مصابة بكورونا في الكفرة الحالة المصابة قادمة من سبها وموجودة بالحجر الصحي

أخبار ليبيا 24 – صحة

شهدت مدينة الكفرة أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلدية .

وأوضحت لجنة مكافحة كورونا ببلدية الكفرة أن الإصابة تعود لسيدة قادمة من مدينة سبها، وموجودة بالحجر منذ قدومها .

وأشارت اللجنة إلى أن السيدة يرافقها ثلاث أشخاص من نفس العائلة وهم الزوج وعدد أثنين من الأبناء، وتم أخذ العينات من المخالطين وبانتظار النتيجة .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن تسجيل 88 إصابة بفيروس كورنا ليرتفع اجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2,176، منها 1,634 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الشفاء 489 حالة، وسجلت 53 حالة وفاة .