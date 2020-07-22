ترامب وولي عهد الإمارات يتفقان على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا ترامب يبحث مع ولي عهد أبوظبي الوضع الليبي

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اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان على أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب وآل نهيان اتفقا على “أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في تغريدة على تويتر، “إن الرئيس ترامب تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد وناقشا مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية بما في ذلك أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إزالة القوات الأجنبية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى قبل يومين اتصالين هاتفيين حول الوضع في ليبيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.