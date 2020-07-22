السنيني بديلاً لجواد مديراً للأمن في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

جرت صباح اليوم الأربعاء مراسم التسليم والاستلام بين رئيس اللجنة المكلف من وزارة الداخلية العميد خالد البسطة والعميد عبد المولى عبدالونيس السنيني المكلف بمهام مديرية أمن طبرق.

وقال العميد عبدالمولى السنيني مدير الأمن الجديد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”تكليفي اليوم بمهام مدير أمن طبرق سيكون مكملاً لما قدمه المدير السابق”.

وأضاف مدير الأمن سوف أعمل بطاقم من الضباط المتواجدين في المديرية لحفظ الأمن والأمان بالمدينة، وسنعمل بكل طاقتنا ولن نتهاون في أي تقاعس من رجال الأمن.

وتابع السنيني :”سنتعاون مع عميد بلدية طبرق لأنه شخصية قوية يمكن الاعتماد عليها، وكل الأجهزة الأمنية التابعة لنا سنعمل من خلالها في هذه المهمة”.

وختم مدير الأمن تصريحه قائلا :”رغم كل الظروف المحيطة لكن سنتغلب عليها بالعمل الجماعي ووقوف وزارة الداخلية معنا”.