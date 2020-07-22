الثني يتابع مع الحويج المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية
الحويج : منطقة المتوسط منطقة للسلام والتعايش
أخبار ليبيا 24
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء عددا من المواضيع الهامة مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.
وتناول الاجتماع آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، فيما وضع وزير الخارجية الثني في صورة آخر التحركات والاتصالات التي أجراها مؤخرا حول الازمة الليبية.
وتطرق اللقاء إلى الاتصال الذي أجراه الحويج مع وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو، مؤكدا أن الاتصال تناول أهمية أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة للسلام والتعايش.
ونقل وزير الخارجية عن الوزير المالطي تأكيده لأهمية تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية الشاملة وفقاً لمخرجات برلين وإعلان القاهرة.
كما أكد الحويج على ضرورة أن يخاطب العالم حكومة السراج وداعميها بهذا الأمر، مشددا على أن مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة والحكومة الليبية أعلنوا بشكل واضح أمام العالم في أعلان القاهرة العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار.
وفي إطار متصل، ناقش الرئيس مع الوزير أهمية عقد المؤتمر الوطني للسلام في ليبيا باعتبار أن المجتمع الدولي يدعو دوماً إلى حل القضية الليبية عبر حل يضعه الليبيين.
وخلص الاجتماع إلى أهمية عقد مؤتمر سرت لتجاوز الألم ومحاولة أن يكون مرجعية وطنية للسلام وحل الازمة الليبية.