الثني يتابع مع الحويج المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية

الحويج : منطقة المتوسط منطقة للسلام والتعايش

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أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء عددا من المواضيع الهامة مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، فيما وضع وزير الخارجية الثني في صورة آخر التحركات والاتصالات التي أجراها مؤخرا حول الازمة الليبية.

وتطرق اللقاء إلى الاتصال الذي أجراه الحويج  مع وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو، مؤكدا أن الاتصال تناول أهمية أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة للسلام والتعايش.

ونقل وزير الخارجية عن الوزير المالطي تأكيده لأهمية تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية الشاملة وفقاً لمخرجات برلين وإعلان القاهرة.

كما أكد الحويج على ضرورة أن يخاطب العالم حكومة السراج وداعميها بهذا الأمر، مشددا على أن مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة والحكومة الليبية أعلنوا بشكل واضح أمام العالم في أعلان القاهرة العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار.

وفي إطار متصل، ناقش الرئيس مع الوزير أهمية عقد المؤتمر الوطني للسلام في ليبيا باعتبار أن المجتمع الدولي يدعو دوماً إلى حل القضية الليبية عبر حل يضعه الليبيين.

وخلص الاجتماع إلى أهمية عقد مؤتمر سرت لتجاوز الألم ومحاولة أن يكون مرجعية وطنية للسلام وحل الازمة الليبية.

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