البكوش ينتقد باشاغا لحذفه تغريدة هاجم فيها الجيش المصري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، حذف وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تغريدة له هاجم فيها الجيش المصري.

البكوش تساءل ، في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سبب حذف باشاغا لتغريدته التي أعلن فيها أن قرار البرلمان المصري بتفويض جيش بلاده بالتدخل في ليبيا بمثابة “إعلان حرب”.

واعتبر البكوش، أنه لا يعتقد بأن هناك إجابة منطقية من وزارة الداخلية بالوفاق، حول سبب حذف باشاغا للتغريدة، مُرجحًا أنه إذا كانت هناك إجابة لن تكون واقعية.

وجاء تعليق البكوش ردا على إعادة المستشار السابق للمجلس للدولة، أشرف الشح، نشر تغريدة باشاغا المحذوفة، عبر حسابه بـ”تويتر”، متسائلاً : ”لماذا قام وزير الداخلية بحذف هذه التغريدة بعد نشرها؟ لماذا هذا التردد في اتخاذ المواقف؟”.

الغريب في موقف باشاغا، أنه غرد بالهجوم على الجيش المصري عندما كان في زيارة رسمية إلى تركيا أمس الثلاثاء، لكنه حذفها عندما عاد إلى ليبيا، ليبدو أن الأمر كان استرضاء للنظام التركي أكبر داعمي ومساندي حكومته.

وتعد هذه أول مرة يهاجم فيها فتحي باشاغا، مصر، حيث كان قبل زيارته الأخرة لتركيا، يتودد للقاهرة، ودورها في إنهاء الانقسامات داخل ليبيا، وقال في تصريحات لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، الشهر الماضي، إن مصر بإمكانها أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في ليبيا.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، هاجم أمس الثلاثاء، الدول التي تواصل تقديم دعمها لـ “خليفة حفتر”، معتبرًا أنهم يراهنون على مشروع عسكري فاشل لن يقبل به الليبيون أبدًا.

ويأتي هجوم باشاغا، بعد ساعات من زيارته لأنقرة واجتماعه بوزيري دفاع تركيا وقطر خلوصي أكار، وخالد بن محمد العطية، ونظيره المالطي بويرون كاميلاري، حيث علق باشاغا على اللقاء قائلاً “التقينا لتعزيز التعاون المشترك بين دولنا، ورفع قدراتنا، ودعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة”، مضيفًا “عملنا هو لأجل كل الليبيين، لأجل ليبيا واحدة موحدة وقوية”.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.