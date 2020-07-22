الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد شروط عودة الدوري

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حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، منتصف شهر أكتوبر القادم موعدا مبدئيا لانطلاق الدوري، مشترطًا بذلك موافقة اللجنة العليا لجائحة كورونا والجهات الأمنية ذات العلاقة.

ووجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابًا لرؤساء الأندية بشأن استئناف المسابقات المحلية، خلال الفترة القادمة.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنه سيوضح آلية تنظيم البطولات، بعد اعتماد المقترح المقدم من لجنة المسابقات العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتوقف الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي، بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ويسعى الاتحاد الليبي لكرة القدم لعودة البطولة المحلية تجنبا لتجميد المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات الليبية من قبل الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.