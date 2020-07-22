استمرار الانفلات في طرابلس..محاولة اغتيال “مليشياوي” واختطاف شاب من مقهى

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تتواصل الأعمال الإجرامية في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات منذ 2011 حيث عاثت فيها فسادًا وارتكاب جرائم القتل والخطف والابتزاز إضافة إلى تورطها في جرائم تهريب البشر والوقود.

تحالفت المليشيات الإجرامية والإرهابية في العاصمة طرابلس وخاضت المعارك ضد القوات المسلحة من أجل الحفاظ على مكاسبها والثروات التي كات تجنيها جراء أفعالها التي كانت تمارسها.

وشهدت العاصمة طرابلس ومصراتة والزاوية خلال الأشهر الماضية رجوع حالات الاغتيال والخطف التي كانت تعيشها العاصمة منذ سنوات كثيرة، حيث كشف مصدر مطلع أن المليشياوي المدعو محمد بادي تعرض لمحاولة تصفيتة بسلاح ناري في مدينة طرابلس دون معرفة الفاعلين.

وأوضح المصدر أن بادي من مواليد أكتوبر 1987 ومن سكان طرابلس وهو أحد عناصر مليشيا “ثوار طرابلس”.

وفي نفس السياق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة يوثق عملية خطف في إحدى صالات الألعاب الرياضية في العاصمة طرابلس.

ووثق المقطع دخول ثلاث شباب يرتدون ملابس مدنية يحملون بنادق كلاشنكوف صالة ألعاب رياضية في منطقة السراج وهاجموا ثلاث شباب كانوا جالسين.

وأقدم المسلحين على تعنيف الشباب في المقهى وضربهم على رؤوسهم بالأسلحة وتعنيفهم لينتهي بهم الأمر بأختطاف أحد الشباب ويدعي عبدالمهيمن مجدي ونيس واقتياده إلى جهة مجهولة.