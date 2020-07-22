إصابات كورونا تتخطى الـ2100 إصابة في ليبيا كورونا.. أرقام جديدة في عدد الإصابات والشفاء والوفيات في ليبيا

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تخطى عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في ليبيا حاجز الـ 2100 إصابة وسط تنبيهات بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس المسبب لمرض “كوفيد19”.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ بدء انتشار الفيروس اليوم الأربعاء إلى 2176 إصابة بعدما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 88 حالة موجبة.

في المقابل سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 489، كما سجل المركز 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 53 حالة.