ملمحًا إلى تهديد مصر..أردوغان: لن نسمح بعمل “متهور” في ليبيا

ملمحًا إلى تهديد مصر..أردوغان: لن نسمح بعمل “متهور” في ليبيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بعمل “متهور” في ليبيا، فيما يوحي بأنها رسالة تهديد موجهة إلى مصر.

وأضاف أردوغان بعد ساعات من تفويض منحه البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا “نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضاً”.

وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا، لكنه أكد في الوقت ذاته على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال كالن: “عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك في ليبيا”.

وكان مجلس النواب، المصري عقد مساء أمس الإثنين، جلسة سرية، صوت خلالها على قرار يمنح البرلمان رئيس الجمهورية تفويضا بإرسال قوات عسكرية في مهام قتالية خارج الحدود، بالاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الأجنبية.

ويعتبر قرار البرلمان المصري تنفيذا لتهديدات القاهرة بردع أي هجوم مدعوم من تركيا على سرت، حيث ذكر مجلس النواب إن “القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات”.

وكانت مصر حذرت من تخطي خط سرت – الجفرة، وقالت إنه يعتبر خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الشهر الماضي، إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

فيما قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في طبرق عبدالله بليحق، في بيان إن قرار البرلمان المصري يأتي “دعماً لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية”.

وأضاف بليحق أن الأطماع الاستعمارية تهدف لنهب ثروات المنطقة، وبث الفوضى، والخراب وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن قرار البرلمان المصري سيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع.