مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (108) حالات كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 108 حالة موجبة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيان له أن المجموع الكلي في طرابلس ( 48 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس ومفصلة على النحو التالي:
– الهضبة : 2 مخالطين , 5 حالات جديدة.
– الدريبي : 1 حالة جديدة.
– سوق الجمعة : 3 حالات جديدة.
– تاجوراء : 4 حالات مخالطة , 2 حالات جديدة.
– طريق السور : 7 حالات جديدة.
– عين زارة : 5 حالات جديدة.
– طرابلس المركز : 9 حالات جديدة.
– السبعة : 2 حالات جديدة.
– وادي الربيع : 2 حالات جديدة.
– خلة الفرجان : 2 حالات جديدة.
– حي دمشق : 2 حالات جديدة.
– فشلوم : 1 حالة جديدة.
– صلاح الدين : 1 حالة جديدة.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن المجموع الكلي في جنزور عدد ( 2 ) حالة مخالطة، حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.
وأفاد المركز أنه تم تسجيل حالة واحدة في غريان فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (7 ) حالات في الجفرة، عدد ( 3 ) حالات مخالطة، وعدد ( 4 ) حالات جديدة “واحدة منها جنسية أجنبية “، فحصت جميعها داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.
ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد حالتين مخالطة في مدينة الخمس، حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.
وسجل المركز أيضًا عدد ( 6 ) حالات في صبراتة عدد ( 4 ) حالات جديدة، وعدد ( 2 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.
وفي زليتن أعلن المركز تسجيل عدد ( 6 ) حالات، ( 3 ) حالات جديدة , حالتان منها من الجنسية الأجنبية، وعدد ( 3 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – فرع زليتن.
وذكر المركز الوطني تسجيل عدد ( 16 ) حالة في مصراتة، بينها ( 12 ) حالة مخالطة، وعدد ( 4 ) حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – فرع مصراتة.
فيما سجلت سبها عدد ( 6 ) حالات، عدد ( 1 ) حالة جديدة، وعدد ( 5 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 7 ) حالات في الشاطئ، عدد ( 4 ) حالات جديدة، وعدد ( 3 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.
وأوضح المركز أنه تم تسجيل ( 4 ) حالات في تراغن، عدد ( 1 ) حالة مخالطة، وعدد ( 3 ) حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 3 ) حالات في بنت بيه، بينها ( 2 ) حالات مخالطة، وعدد ( 1 ) حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 38 ) حالة شفاء، عدد ( 1 ) حالة شفاء داخل مدينة طرابلس، وعدد ( 9 ) حالات شفاء داخل مدينة مصراتة، وعدد ( 26 ) حالة شفاء داخل مدينة سبها، وعدد ( 2 ) حالة شفاء داخل مدينة زليتن، لافتا إلى تسجيل حالة (1) وفاة واحدة داخل مدينة مصراتة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الامراض أن إجمالي الاصابات بلغت 2088 حالة ، والحالات النشطة 1559، والمتعافين 479، والوفيات 50.