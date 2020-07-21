مستشفى الهواري يعلن شفاء 5 حالات كورونا

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أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي عبدالرحمن يوسف اليوم الثلاثاء شفاء عدد خمس حالات كانت مصابة بفيروس كوورنا.

وأوضح يوسف بحسب مكتب الإعلام في المستشفى أن الحالات التي شفيت رجلين و ثلاث نساء، مؤكدًا أنه تم تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي أثناء تواجدهم في المستشفى من الفترة الماضية.

وأضاف مدير عام مستشفى الهواري العام أن الحالات التي شفيت من مدن بنغازي و أجدابيا و طرابلس.

ولفت إلى أن إجمالي الحالات التي دخلت مستشفى الهواري من جائحة كورونا 57 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا تم شفاء 53 حالة من رجال و نساء و أطفال ووفاة حالة واحدة.

وذكر يوسف أنه يتواجد داخل المستشفى في قسم الإيواء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا.