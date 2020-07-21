كونتي: الاتحاد الأوروبي سينشئ صندوقا للتعافي من كورونا كونتي: الاتحاد الأوروبي يتفق إلى إنشاء صندوق بحجم 750 مليار يورو للتعافي من كورونا

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قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي اتفق على إنشاء “صندوق طموح” بقيمة 750 مليار يورو، للتعافي الاقتصادي، سيمكن المنطقة من مواجهة جائحة فيروس كورونا بقوة وفاعلية.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي بعد قمة استمرت خمسة أيام، “نحن راضون بعد إقرار خطة طموح لإعادة إطلاق الاقتصاد ستمكننا من مجابهة الأزمة بقوة وفاعلية.

وأضاف كونتي أن 28 في المئة أو 209 مليارات يورو من الصندوق البالغ حجمه 750 مليار يورو الذي جرى الاتفاق عليه في القمة ستذهب لإيطاليا، منها 81 مليارا في صورة منح و127 مليارا كقروض.