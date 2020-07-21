في ظل استمرار بلاده إرسال المرتزقة.. أوغلو: الحل الوحيد للأزمة في ليبيا سياسي أوغلو: كل من اختار الحل العسكري مُني بالهزيمة

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أدلى وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بتصريح أظهر فيه أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو الحل السياسي، بينما لاتزال بلاده ترسل المرتزقة والأسلحة للبلاد.

وقال أوغلو، في تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية الحكومية، إن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، وحتى اليوم، كل من اختار الحل العسكري مني بالهزيمة.

وفيما تضغط عدة دول على ضرورة استئناف الحوار السياسي الليبي لإيجاد حل للأزمة، تواصل تركيا التي لم تلتزم بمخرجات مؤتمر برلين التي اتفقت عليها الدول والمنظمات المشاركة، في تجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب مجموعات الوفاق المسلحة، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.