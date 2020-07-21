دندياس : قرار البرلمان المصري ناتج عن توقع نشاط عدواني محتمل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، إن سلوك تركيا غير القانوني والاستفزازي له تأثير خطير، ليس فقط على السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضًا على تماسك الناتو وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الدبلوماسية اليونانية، في بيانٍ إعلامي للمؤتمر الصحفي عقب لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن أنقرة تتجاهل دعوة الاتحاد الأوروبي لإنهاء سلوكها غير القانوني، قائلاً “تتجاهل رغبتنا في احترام القانون الدولي، وتتجاهل رغبتنا في احترام التزاماته، مثل الإعلان المشترك رقم 1016 بشأن الهجرة”.

وأضاف: “تعلمون أنه، قبل أيام قليلة، استهدفت تركيا سفينة فرنسية ضمن حلف الناتو، كما نتذكر جميعًا عمليات الاستفادة من الهجرة في فبراير ومارس، ونتذكر جميعًا بالتأكيد القرار الأخير بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وما مثله من تحدي في البعد العالمي للنصب التذكاري، ورمز للتعايش السلمي والتنوع”.

وواصل “في مجلسنا الأخير في بروكسل، قررنا إعداد نص للخيارات التي يمكن اتخاذها بشأن تركيا، يحتوي على تدابير يمكن تنفيذها إذا واصلت سلوكها غير القانوني، لكنني أود أن أقول إن اليونان منفتحة أيضًا على الحوار، لكن شرطنا الأساسي هو احترام القانون الدولي والقانون البحري الدولي وقواعد حسن الجوار، وبالطبع ليس الحوار تحت التهديد، فلن تتعاون اليونان في تقنين الانحراف”.

وأردف: “إن تركيا، بدلا من الدخول في حوار بروح بناءة، تنتهك بشكل صارخ سيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية”.

وأشار دندياس، إلى أن ليبيا بعد ستة أشهر من مؤتمر برلين، أصبحت “تغلي”، قائلاً “في المجلس السابق، دعونا أيضا تركيا مباشرة لإظهار موقف بناء ووقف انتهاكات حظر الأسلحة، حيث تدعم اليونان جهود الأمم المتحدة واستنتاجات برلين من أجل وقف التصعيد والعودة إلى الحوار من أجل حل سياسي للقضية الليبية”.

وأعرب دندياس عن اعتقاده بأن الخطة المصرية يمكن أن تساهم في الاتجاه المطلوب، قائلاً “عملية السلام، التي تسعى إلى فرض حظر الأسلحة بشكل كامل، هي عنصر إيجابي للغاية في لغز حل الأزمة الليبية، ولا يمكن بهذا الشكل أن يكون الحل المتفاوض عليه المملوك لليبيين قابلاً للتطبيق، فهذا الحل ينهار تدريجيًا طالما استمر التدخل الأجنبي في ليبيا”.

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين، حول قرار البرلمان المصري بالتدخل العسكري في ليبيا، أوضح دندياس، أن اليونان لا تملك التعليق على هذا القرار، مؤكدًا أن موقف بلاده في ليبيا يسعى إلى تحقيق أهداف عملية برلين، أي تحقيق وقف إطلاق النار قبل كل شيء، ثم السلام في ليبيا.

ولفت رئيس الدبلوماسية اليونانية، إلى أن اليونان تشعر بالقلق من تصاعد التوترات في ليبيا، مؤكدًا تفهمه لقرار البرلمان المصري، وأنه ناتج عن توقع نشاط عدواني محتمل من قبل جهات فاعلة أخرى في ليبيا.

واختتم دندياس، بالتأكيد على أن قرار البرلمان المصري يمثل في جوهره، موقفًا دفاعيًا لمصر، قائلاً “على أي حال، وجهة نظرنا تؤيد تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا، ونعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأوروبا هو تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، لذلك سنفعل بالقوى التي نمتلكها، كل ما في وسعنا لإعادة ليبيا إلى وضعها الطبيعي”.