خارجية النواب تعلن عن قلقها من التحشيد العسكري حول سرت

خارجية النواب تعلن عن قلقها من التحشيد العسكري حول سرت

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الخارجية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكري حول مدينة سرت والتحريض للهجوم على المدينة.

وعبرت اللجنة في بيان لها عن قلقها الشديد لإمكانية تعرض سكان المدينة الذي يفوق 150 ألف نسمة لأزمة إنسانية كبيرة جراء الهجوم على المدينة بالإضافة إلى احتمال تعرض بنيتها التحتية ومرافقها لأضرار بالغة.

وتشدد اللجنة على التمسك بالحل السياسي ومبادرة رئيس مجلس النواب كحل وحيد للأزمة الراهنة ورفضها للحلول العسكرية، مؤكدة على ضرورة التوصل بشكل سريع إلى آلية لتوزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية.

وأفادت لجنة الخارجية في مجلس النواب أن توزيع عائدات النفط بعدالة سيفتح الباب لعودة تصدير النفط لصالح جميع الليبيين، موضحة أن التصعيد العسكري في المنطقة سيعرقل ذلك.

وحذرت اللجنة من عواقب الانجرار للاقتتال في سرت والجفرة لأن ذلك سيجر البلاد إلى حرب دويلة ودامية ستضرب الأمن والاستقرار في كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

ودعت لجنة الخارجية في مجلس النواب المجتمع الدولي للقيام بواجباته وإدانة دعوات العنف والتحريض على الاقتتال ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.