حملة للمحافظة على أماكن تعشيش السلاحف البحرية بدرنة

أخبار ليبيا24

نظمت في مدينة درنة الأحد حملة نظافة للنفايات البلاستيكية في شط “أدليس” الواقع غرب المدينة بحوالي 10 كيلو متر تحت إشراف منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية.

وبحسب المسؤولين عن الحملة فإنها تهدف للمحافظه على أماكن تعشيش السلاحف والتي تأثرت من المخلفات وتراكم النفايات البلاستيكية الموجودة علي الشواطئ مما تسبب في نفوق عدد منها.

وشاركت في إنجاح الحملة عدد من الجهات أبرزها الجمعية الخضراء للأنشطة البيئية و مكتب الهيئة العامة للبيئة وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والشرطة الزراعية فرع درنة والشرطة الزراعية للمنطقة الشرقية والمجلس البلدي وشبيبة الهلال الأحمرفرع.

من جهة أخرى نبهت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية من التهديدات التي تتعرض لها نباتات العرعار الفينيقي المهددة بالأنقراض و التي توجد فقط على شاطئ أدليس و المقدر عددها بحوالي 300 شجرة تقريبا.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بمسح لنباتات العرعار الفينيقي عام 2013 حيث كان عددها 400 شجرة، ونتيجة للتعديات خلال السنوات الماضية فقدت مايقرب 100 شجرة.