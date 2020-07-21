ترحيل أكثر من 400 مهاجر غير شرعي من طبرق

ترحيل أكثر من 400 مهاجر غير شرعي من طبرق مباحث جوازات طبرق تجري حملة على المهاجرين غير الشرعيين

أخبار ليبيا 24-خاص

رحّلت مباحث الجوازات في طبرق أكثر من 400 مهاجر غير شرعي طريق منفذ أمساعد البري، وذلك بعد إجراء حملة واسعة منذ أشهر على المنطقة الصناعية وعدد من الاحياء التي يقطنها المهاجرون بالمدينة.

وقال أحمد دخيل من قسم القبض والتحري في إدارة مباحث الجوازات العامة في طبرق، لأخبار ليبيا 24، الثلاثاء، إن “إدارة مباحث الجوازات تقوم بحملة موسعة منذ أشهر على المنطقة الصناعية وعدد من الأحياء التي تقطنها العمالة الوافدة التي دخلت البلاد بدون إجراءات رسمية”.

وأضاف، “إلى الآن تم ترحيل أكثر من 400 مهاجر غير شرعي كانوا متواجدين في الورش والمحال والمطاعم وغيرها من الأماكن وتم ترحيلهم عن طريق منفذ أمساعد البري”.

وقال دخيل، “وجدنا خلال حملتنا الشهور الماضية 500 مصاب بالتهاب الكبد من الجنسيتين المصرية والسودانية وعدد 14 مصابا بالإيدز من الجنسية التشادية”.

وأضاف، “كما قمنا بحصر السوريين ووجدنا عددهم 5 آلاف سوري في طبرق، كما وجدنا عدد 400 عائلة فلسطينية”.

وقال دخيل، “نأمل من المواطنين التعاون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة للعمالة السورية الموجودة طرفهم”.