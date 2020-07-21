بليحق يعلق على موافقة البرلمان المصري لقيام الجيش بـ “مهام قتالية” في الخارج

أخبار ليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن موافقة البرلمان المصري على قرار يجيز قيام الجيش بـ “مهام قتالية” في الخارج، جاء استجابةً للمطالب بشأن التصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بالأمن القوي الليبي والمصري.

وأضاف بليحق أن موافقة البرلمان المصري تلبية لكلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومطالب مجلس النواب ومشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية للتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تركيا لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة.

وذكر بليحق أن قرار البرلمان المصري جاء دعما لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الإستقرار.

وأفاد المتحدث الرسمي أن هذا القرار سوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمه لهذا المشروع.

وكان البرلمان المصري وافق الإثنين على قرار يجيز قيام الجيش بـ “مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد أيام من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عمليات عسكرية محتملة في الجار الغربي لبلاده.

وناقش مجلس النواب المصري في جلسة مغلقة التهديدات التي تواجهها الدولة من الغرب، حيث تشترك مصر في حدود صحراوية يسهل اختراقها مع ليبيا.