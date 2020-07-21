بحرية طبرق تنجح في إطلاق صاروخ بحري من منصة مصنوعة محلياً

أخبار ليبيا24- خاص

قال مصدر موثوق من قاعدة طبرق البحرية لـ”أخبار ليبيا24″ إن قاعدة طبرق البحرية نجحت في تجربة إطلاق صاروخ بحري بمنطقة مرسى لك شرق طبرق خاص بتدمير القطع البحرية في البحر.

وأضاف المصدر أن المختصين الفنيين والتابعين للموقع الفني بقاعدة طبرق البحرية نجحوا في تصنيع وابتكار منصة أرضية لإطلاق الصاروخ، لافتا إلى أن القطع البحرية الخاصة بإطلاق هذا الصاروخ قد دمرت في العهد السابق لغرض في نفس النظام.

وأوضح المصدر أنه بسبب أطماع الدول في خيرات ليبيا نجح هؤلاء الفنيين في تصنيع هذه المنصة بعد عدة محاولات ولمدة 3 أشهر تم اختيار هذه المنصة من عدد 6 منصات تم تصنيعها وابتكارها.

وأشار المصدر إلى أنه بعد التحوير تم تصنيع هذه المنصة الأرضية والتي تمت تجربتها بنجاح منقطع النظير، موضحًا أن مسافة الصاروخ تصل إلى 120 كلم.

وأكد المصدر أن القوات البحرية وبعد نجاحها في صناعة هذه المنصة ونجاح تجربتها يمكن الآن صناعة عدة منصات ونشرها على طول الساحل لمنع اختراق المياه الإقليمية الليبية.