الوطنية للنفط تدعم طبي بنغازي و مستشفى الهواري للحد من كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة اسلمت بعض المستلزمات الطبية الهامة لصالح مستشفى الهواري العام، ومركز بنغازي الطبي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المؤسسة أن المستلزمات تمثّلت في مواد الحماية من كمامات الوجه بأنواعها، وبدل الحماية، وأجهزة قياس درجة الحرارة، ونظّارات الوجه، ومحاليل التعقيم والتطهير، وغيرها من المواد الأخرى.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن تسليم هذه المواد يأتي ضمن جهود المؤسسة التي شرعت في تنفيذها منذ بداية انتشار هذا الوباء في الأشهر الماضية، وذلك لدعم جهود قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قدّمت الدعم لما يقارب لـ 100 بلدية في مناطق عملياتها والمناطق المجاورة متضمنة المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية، وستستمر في دعمها وفق ما اتيح لها من إمكانيات وموارد مالية.