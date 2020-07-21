الكزة يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ حقيقة نظام الدوري الممتاز

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قال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، إن الاتحاد لم يستلم أي مقترح من لجنة المسابقات، بشأن آلية الدوري الممتاز.

وجاء هذا التصريح عقب تناول عدة وسائل إعلام ليبية مقترحا بخصوص تنظيم الدوري من 4 مجموعات، بواقع 2 للمنطقة الشرقية و2 للغربية ومن دون صعود وهبوط .