الكزة يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ حقيقة نظام الدوري الممتاز
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قال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، إن الاتحاد لم يستلم أي مقترح من لجنة المسابقات، بشأن آلية الدوري الممتاز.
وجاء هذا التصريح عقب تناول عدة وسائل إعلام ليبية مقترحا بخصوص تنظيم الدوري من 4 مجموعات، بواقع 2 للمنطقة الشرقية و2 للغربية ومن دون صعود وهبوط .
وأكد الكزة في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن المكتب التنفيذي لم يستلم أي آلية لإقامة المسابقة ، والدوري سيتم تنظيمه بشكل رسمي وسيكون من صعود وهبوط.
يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، كان قد حدد 15 نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.