العريبي ودغيم يتطلعان لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي

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عبر عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب المنتخب.

وأكد العريبي ودغيم على المطالبة المشروعة والشرعية لتفعيل الميثاق العربي واتفاقية الدفاع العربي المشترك ضد الاستعمار التركي المباشر.

وقال النائبان في مجلس النواب :”نحن نتفهم حسابات الجغرافية السياسية بين الجزائر وطرابلس ولكننا لا نتوقع أن تنتظر الجزائر بلد المليون شهيد من الليبيين والعرب استقبال الاستعمار التركي بالورود والذي يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا”.