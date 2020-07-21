الثني يطلع على إجراءات وزارة الصحة بمنفذ أمساعد ومطار بنينا لصد جائحة كورونا

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اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بمنفذ أمساعد البري، ومنفذ مطار بنينا الدولي، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب مدى مواءمة هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية مع الوضع الوبائي العالمي والمحلي، بما يجنب دخول مزيد من الحالات المصابة بالفيروس إلى البلاد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير الااحتياجات اللازمة لمنفذ أمساعد البري، ومطار بنينا الدولي، وذلك لتطبيق إجراءات الوقاية والكشف بعد مباشرة الحركة الطبيعية من المنفذين.

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الوضع الوبائي المحلي، مثمنا دور فرق الرصد والتقصي وكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة لصد هذه الجائحة.

وتطرق الاجتماع لبعض الأمور التي تختص بالمراكز الصحية في بلدية بنغازي وخاصة مركز بنغازي الطبي، إضافة إلى سير العمل بمستشفيات أجدابيا والبريقة وبن جواد.