الثني يطلع على إجراءات وزارة الصحة بمنفذ أمساعد ومطار بنينا لصد جائحة كورونا

الثني يطلع على إجراءات وزارة الصحة بمنفذ أمساعد ومطار بنينا لصد جائحة كورونا
أخبار ليبيا24
اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بمنفذ أمساعد البري، ومنفذ مطار بنينا الدولي، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا.
وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب مدى مواءمة هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية مع الوضع الوبائي العالمي والمحلي، بما يجنب دخول مزيد من الحالات المصابة بالفيروس إلى البلاد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير الااحتياجات اللازمة لمنفذ أمساعد البري، ومطار بنينا الدولي، وذلك لتطبيق إجراءات الوقاية والكشف بعد مباشرة الحركة الطبيعية من المنفذين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الوضع الوبائي المحلي، مثمنا دور فرق الرصد والتقصي وكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة لصد هذه الجائحة.
وتطرق الاجتماع لبعض الأمور التي تختص بالمراكز الصحية في بلدية بنغازي وخاصة مركز بنغازي الطبي، إضافة إلى سير العمل بمستشفيات أجدابيا والبريقة وبن جواد.