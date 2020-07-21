التاجوري يقود نيويورك سيتي للفوز الأول في الدوري الأمريكي
أخبار ليبيا24
قاد النجم الليبي إسماعيل التاجوري فريقه نيويورك سيتي أمس الإثنين لأول فوز له في الدوري الأمريكي لكرة القدم mls وجاء على حساب إنتر ميامي بنتيجة 1-0.
وسجل التاجوري هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 64 من شوط المباراة الثاني، ولعب نيويورك سيتي 3 مباريات في المسابقة خسر في مباراتين وحقق فوز واحد.
وبهذا الفوز وضع نيويورك سيتي أول 3 نقاط في رصيده ليحل في المركز الثالث في مجموعته الأولى التي تضم 6 فرق.
وكان اتحاد الحرة الأمريكي قد ألغى مباريات الدوري ومن ثم تم توزيع الأندية على 6 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث إلى أدوار خروج المغلوب.