التاجوري يقود نيويورك سيتي للفوز الأول في الدوري الأمريكي

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قاد النجم الليبي إسماعيل التاجوري فريقه نيويورك سيتي أمس الإثنين لأول فوز له في الدوري الأمريكي لكرة القدم mls وجاء على حساب إنتر ميامي بنتيجة 1-0.

وسجل التاجوري هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 64 من شوط المباراة الثاني، ولعب نيويورك سيتي 3 مباريات في المسابقة خسر في مباراتين وحقق فوز واحد.

وبهذا الفوز وضع نيويورك سيتي أول 3 نقاط في رصيده ليحل في المركز الثالث في مجموعته الأولى التي تضم 6 فرق.

وكان اتحاد الحرة الأمريكي قد ألغى مباريات الدوري ومن ثم تم توزيع الأندية على 6 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث إلى أدوار خروج المغلوب.