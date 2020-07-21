البيت الأبيض: ترامب بحث مع ماكرون سبل التهدئة في ليبيا البيت الأبيض: الوضع في ليبيا تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين سبل تهدئة الوضع في ليبيا.

وأضاف، أن الصراع في ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، قد تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة.

وكان الرئيس ماكرون، قد قال في تغريدة على تويتر، إنه أجرى “مناقشة رائعة حول ليبيا مع صديقي دونالد ترامب”، دون أي إضافة.

ويسعى ماكرون إلى وضع حد للتدخل التركي في ليبيا، حيث قال في تغريدة يوم الأحد عبر تويتر، إن فرنسا تعمل مع كل من ألمانيا وإيطاليا لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأعلنت الدول الثلاث عن احتمال فرض عقوبات على قوى أجنبية تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر السبت.

وجاء فيه: “نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”.