البحرين تؤيد موافقة البرلمان المصري على التدخل الخارجي الشورى البحريني: نؤيد حق مصر في وقف التدخلات التركية في الشأن العربي

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أيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، عبدالعزيز بن عبدالله العجمان، موافقة البرلمان المصري إرسال قوات قتالية إلى خارج الحدود لمحاربة الإرهاب ومكافحة المليشيات.

وأكد العجمان، على الدور العربي والقومي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية للوطن العربي انطلاقا من اتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدولة العربية.

وقال، “نشدد على حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، وواجبها العربي في المحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تفتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، والدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة”.

وأضاف، “نؤيد موقف البرلمان المصري وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل في ليبيا لوقف التدخلات التركية في الشأن العربي واستمرارها في زعزعة أمن ليبيا، وننوه بأن هذا القرار يأتي انسجاما مع دعوة البرلمان الليبي وشيوخ وقبائل ليبيا إلى ضرورة تدخل مصر عسكريا لحماية شعب وأرض ليبيا من تدخلات تركيا”.

وأكد العجمان، أن التدخل العسكري في ليبيا ضرورة لوقف التدخل التركي من أجل استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، وذلك انطلاقا من مبادئ القومية العربية الأصيلة باعتبار ليبيا جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.