وليامز تبحث مع المشري ونائبيه سبل استئناف الحوار

أخبار ليبيا24

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة الحوار في المجلس، سبل استئناف الحوار السياسي طبقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وعرضت وليامز، في اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم، نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية.

وجددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.