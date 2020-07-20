وفاة جديدة داخل مصراتة بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن مركز العزل في المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة اليوم الإثنين عن تسجيل حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا.

وأشار مركز العزل أن الحالة توفيت بعد معاناتها من سرطان في البنكرياس في مراحل متقدمة.

من جهة أخرى سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وذلك بعد تسجيل 114 إصابة جديدة.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في ليبيا إلى 1980 منها 1490 حالة نشطة و441 حالة شفاء و49 حالة وفاة.